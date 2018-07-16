Волгоградские торговые центры затопило из-за сильного дождя 

Торговые центры в Волгограде затопило из-за ливня 15 июля — вода хлынула на людей с потолков.
Как сообщают очевидцы, в Дзержинском районе от сильного дождя пострадали сразу два торговых центра — «КомсоМОЛЛ» и Aura, расположенный на проспекте Жукова. По их словам, в первом вода хлынула с потолка на втором этаже здания. В ТРЦ сработала сигнализация, и посетителей эвакуировали. В результате потопа никто их посетителей не пострадал, но промок товар в некоторых торговых точках. Из-за чего точно хлынула вода, не известно. Возможно, протекла кровля, а может, прорвало трубу с водой.
Пострадали от ливня, по сообщениям волгоградцев, и Ворошиловский торговый центр.