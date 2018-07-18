Новое штормовое предупреждение объявлено в Бурятии

Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, днем в четверг, 19 июля, на юго-западе региона ожидаются проливные дожди, грозы, возможны град и шквалистое усиление ветра до 15-24 метров в секунду. 20-21 июля непогода распространится на остальную территорию региона. В экстренном ведомстве местным жителям региона рекомендуют воздержаться от туристических походов и дальних поездок, в грозу — отключить электроприборы. Сильный ветер и дождь лучше переждать в закрытых помещениях.

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