В Ростове всю наступившую неделю будут дожди 

В Ростове-на-Дону в течение всей наступившей недели прогнозируются дожди. Об этом сообщают синоптики местного Гидрометцентра.
В частности сегодня, 16 июля, в понедельник, ожидается пасмурная погода, дождь, +28 градусов Цельсия. Завтра температура понизится на два градуса, но к вечеру будет +30. Дожди при этом будут идти каждый день.
Сегодня в большинстве районов донского региона ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха по северу Ростовской области поднимется до +14 градусов, днём +23…+28 градусов, по югу и востоку до +34 градусов, ночью +20…+25. В центральных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность.