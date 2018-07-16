В Ростове всю наступившую неделю будут дожди

В Ростове-на-Дону в течение всей наступившей недели прогнозируются дожди. Об этом сообщают синоптики местного Гидрометцентра.

В частности сегодня, 16 июля, в понедельник, ожидается пасмурная погода, дождь, +28 градусов Цельсия. Завтра температура понизится на два градуса, но к вечеру будет +30. Дожди при этом будут идти каждый день.