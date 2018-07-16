Дожди дали Среднему Уралу передышку

На ближайшие три дня «тропическая» погода покинет Свердловскую область . Дожди прекратятся, установится 30-градусная жара. Небольшие осадки пройдут на севере региона лишь 18 июля. Ураганов тоже не ожидается: ветер будет со скоростью до 8 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Екатеринбурге — сухо и до 31 градуса выше нуля днем, до плюс 17 — ночью.

Из-за относительного безветрия и отсутствия дождей в воздухе будут накапливаться вредные примеси. Поэтому до вечера среды по всей территории Среднего Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.