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Дожди дали Среднему Уралу передышку
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Дожди дали Среднему Уралу передышку 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На ближайшие три дня «тропическая» погода покинет Свердловскую область. Дожди прекратятся, установится 30-градусная жара. Небольшие осадки пройдут на севере региона лишь 18 июля. Ураганов тоже не ожидается: ветер будет со скоростью до 8 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
В Екатеринбурге — сухо и до 31 градуса выше нуля днем, до плюс 17 — ночью.
Из-за относительного безветрия и отсутствия дождей в воздухе будут накапливаться вредные примеси. Поэтому до вечера среды по всей территории Среднего Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
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