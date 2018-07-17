В Омской области за сутки сгорела квартира и несколько частных домов

16-17 июля, за сутки в Омске и области сгорели квартира, два двухквартирных жилых дома, надворные постройки и торговый павильон.

Как сообщает пресс-служба МЧС Росси по Омской области , во всех случаях, по предварительной версии следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Так, в результате курения собственника квартиры № 1 двухквартирного дома в селе Новотроицк Нижнеомского района Омской области жильцы всего дома остались без крыши над головой.

Также из-за возгорания в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома в микрорайоне Входной города Омска были эвакуированы 27 человек, из них восемь детей. Сотрудникам МЧС удалось быстро потушить пожар.

В микрорайоне Захламино Советского округа загорелись дом и надворные постройки на трёх участках. Общая площадь пожара составила 244 квадратных метра. Спасатели тушили пожар почти три часа. Виновника происшествия устанавливают.

В селе Украинка Исилькульского района в результате возгорания повреждена кровля двухквартирного жилого дома, а также надворные постройки.

Напомним, по вине курильщиков в Омске с начала 2018 года произошло 49 пожаров, на которых погибли 13 человек, еще 9 получили травмы. Всего же в 2017 году произошло 155 пожаров из-за неосторожности при курении.