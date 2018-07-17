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В Омской области за сутки сгорела квартира и несколько частных домов
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В Омской области за сутки сгорела квартира и несколько частных домов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
16-17 июля, за сутки в Омске и области сгорели квартира, два двухквартирных жилых дома, надворные постройки и торговый павильон.
Как сообщает пресс-служба МЧС Росси по Омской области, во всех случаях, по предварительной версии следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Так, в результате курения собственника квартиры № 1 двухквартирного дома в селе Новотроицк Нижнеомского района Омской области жильцы всего дома остались без крыши над головой.
Также из-за возгорания в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома в микрорайоне Входной города Омска были эвакуированы 27 человек, из них восемь детей. Сотрудникам МЧС удалось быстро потушить пожар.
В микрорайоне Захламино Советского округа загорелись дом и надворные постройки на трёх участках. Общая площадь пожара составила 244 квадратных метра. Спасатели тушили пожар почти три часа. Виновника происшествия устанавливают.
В селе Украинка Исилькульского района в результате возгорания повреждена кровля двухквартирного жилого дома, а также надворные постройки.
Напомним, по вине курильщиков в Омске с начала 2018 года произошло 49 пожаров, на которых погибли 13 человек, еще 9 получили травмы. Всего же в 2017 году произошло 155 пожаров из-за неосторожности при курении.
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