Взрыв в китайском промышленном парке унес жизни 19 человек

В четверг вечером, около 18:30 по местному времени, в китайской провинции Сычуань прогремел взрыв, сообщает телеканал «360».

Что взорвалось на территории промышленного парка не известно, но по информации властей, 19 человек погибли, не менее 12 госпитализированы.

После взрыва на территории промышленного парка в городском округе Ибинь произошел пожар, в небо взвился огромный столб черного дыма.

"Местные власти сообщили о 19 погибших и 12 раненых в результате взрыва на территории индустриального парка", — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, взрывом было разрушено трехэтажное здание, в котором производили химические товары. Пожар удалось потушить. Ведется расследование инцидента.