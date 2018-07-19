Штормовой ветер с дождем обрушится на Кузбасс 19 июля

Согласно материалам Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля 2018 года в регионе ожидаются кратковременные и сильные дожди. Сообщается об усилении северного ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Сотрудники МЧС России по Кемеровской области призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности, при сильном ветре избегать мест около шатких конструкций, рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и скоростной режим в черте города.