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Штормовой ветер с дождем обрушится на Кузбасс 19 июля
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Штормовой ветер с дождем обрушится на Кузбасс 19 июля 

Газета.Ru 25 минут назад
Сегодня, 18 июля, Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупредило жителей Кузбасса об ухудшении погодных условий, сообщает «Инфореактор».
Согласно материалам Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля 2018 года в регионе ожидаются кратковременные и сильные дожди. Сообщается об усилении северного ветра с порывами до 14 метров в секунду.
Сотрудники МЧС России по Кемеровской области призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности, при сильном ветре избегать мест около шатких конструкций, рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и скоростной режим в черте города.
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