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Сильный ливень с громом и молнией накрыл запад Москвы
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Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно

Сильный ливень с громом и молнией накрыл запад Москвы 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
В некоторых районах на западе Москвы вечером в воскресенье гремит гром и видны молнии, начался сильный дождь, передает корреспондент РИАМО.
На западе Москвы в районах Кунцево и Крылатское в начале гремел гром, потом начался ливень. На дорогах образовываются подтопления. Прохожие прячутся от непогоды под зонтами, в подземных переходах, а также торговых центрах. На небе видны молнии.
Ранее МЧС разослало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Москве, жителей столицы предупредили о грозе и граде, а также о сильном ветре.
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