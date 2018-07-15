Сильный ливень с громом и молнией накрыл запад Москвы

В некоторых районах на западе Москвы вечером в воскресенье гремит гром и видны молнии, начался сильный дождь, передает корреспондент РИАМО

На западе Москвы в районах Кунцево и Крылатское в начале гремел гром, потом начался ливень. На дорогах образовываются подтопления. Прохожие прячутся от непогоды под зонтами, в подземных переходах, а также торговых центрах. На небе видны молнии.