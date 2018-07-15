Москву накроют ливни с ураганным ветром

Столичное МЧС опубликовало экстренное предупреждение, передает телеканал «360».

Днем 15 июля Москву ждут ливни с грозами и ураганным ветром. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

"В течение дня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду", — говорится в предупреждении.

Синоптики ранее сообщали о преимущественно сухой и жаркой погоде в Москве 15 июля. Температура, по прогнозам, может достигать 30 градусов тепла. Однако уже во вторник в столичный регион придет циклон с Балкан, из-за которого в первый же день может выпасть до полумесячной нормы осадков.