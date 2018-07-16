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В Самарской области появится новый мост через Волгу
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

В Самарской области появится новый мост через Волгу 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главгосэкспертза одобрила проект строительства мостового перехода через Волгу с обходом города Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал». Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
Согласно опубликованной информации, мост будет пролегать через Шигонский и Ставропольский районы губернии. С правобережного подхода он будет примыкать к автодороге «Левашовка-Климовка», а с левобережного — «Тольятти-Ягодное». На этом участке будет организована двухуровневая транспортная развязка. Створ будущего моста будет располагаться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 км от плотины Жигулевской ГЭС.
Согласно проекту, длина стального мостового перехода составит почти 4 километра. На всем его участке будет организовано четыре полосы движения автотранспорта с расчетной скоростью 120 км/ч. Близ него будут возведены подъездные дороги и пункты охраны.
«Между вводом моста в эксплуатацию и до момента реализации II и III этапов сооружения обхода Тольятти движение транзитного автотранспорта будет проходить по существующей сети региональных автодорог», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Средства на строительство объекта будут выделены из регионального бюджета. Напомним, ранее сообщалось, что на возведение мостовой переправы потребуется не менее 127 миллиардов. Предположительно, проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства.
Фото: www.gge.ru
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