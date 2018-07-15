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Жители и гости Кубани возвращаются с моря по жестким пробкам
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Жители и гости Кубани возвращаются с моря по жестким пробкам 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
В эти выходные побережье опять «отличилось».
Даже штормовое предупреждение, объявленное на выходные, не помешало жителям и гостям Краснодарского края отправиться на автомобилях на Черное и Азовское море. Итогом паломничества стали многокилометровые заторы. Самые горячие очаги — в районе Сочи, у Джубгинской развилке и немного не доезжая ее — в Лермонтово (общая протяженность пробки 15 км), на выезде из Архипо-Осиповки придется тащиться черепашьим шагом около пяти километров, под Новороссийском возле поселка Горский. Не легко пришлось автомобилистам, возвращающимся из Крыма. На этом направлении грандиозный затор в районе поселка Коржевский длиной более 16 км. Затор на трассе, соединяющей Голубицкую на Азовском побережье и Темрюк.
Ситуацию на дорогах усугубляет испортившаяся погода (в районе Сочи идут дожди, многие участки дорог уже «поплыли»), а также большое количество ДТП, которые существенно замедляют движение.
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