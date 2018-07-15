Срочно: Сход оползня унес жизни пяти человек в контролируемой Индией части Кашмира

Шринагар /контролируемая Индией часть Кашмира/, 15 июля / Синьхуа

— В воскресенье по меньшей мере пять человек погибли, еще 20 получили травмы при сходе оползня в контролируемой Индией части

Кашмира. Об этом сообщила местная полиция. —0—