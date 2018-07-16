Мощный шторм затопил Сочи и окрестности 

На Сочи обрушился мощный шторм. Из-за сильного дождя под воду ушли несколько районов. Местные жители мрачно шутят: на первых этажах можно устраивать бассейны. Затопило и футбольную фан-зону. Дороги превратились в бурлящие реки, которые смывали всё на своём пути. Машины застряли в многокилометровых пробках.
Ранее Пятый канал сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в Волгограде. Там за день выпала полуторамесячная норма осадков. Жители города выкладвают ужасающие видео о том, как они стоят в воде по пояс.