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Мощный шторм затопил Сочи и окрестности
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Мощный шторм затопил Сочи и окрестности 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
На Сочи обрушился мощный шторм. Из-за сильного дождя под воду ушли несколько районов. Местные жители мрачно шутят: на первых этажах можно устраивать бассейны. Затопило и футбольную фан-зону. Дороги превратились в бурлящие реки, которые смывали всё на своём пути. Машины застряли в многокилометровых пробках.
Ранее Пятый канал сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в Волгограде. Там за день выпала полуторамесячная норма осадков. Жители города выкладвают ужасающие видео о том, как они стоят в воде по пояс.
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