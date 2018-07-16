Кошки предчувствовали землетрясение в Японии

Почувствовавшие землетрясение кошки удивили пользователей Интернета

Японии. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 18 июня в северной части префектуры Осака

В Сети появилось видео на котором запечатлено, как питомцы «кошачьего» кафе в Японии почувствовали наступление замлетрясения до того, как оно началось. Кадры опубликовал пользователь на youtube.

Видео было снято камерами видеонаблюдения перед открытием заведения утром. Кафе располагается в городе Вакаяма на границе с префектурой Осака.

На кадрах видно, что за несколько секунд до начала землетрясения кошки начали тревожно оглядываться вокруг. После этого они стали носиться по помещению.

В описании видео написано, что кошки не пострадали.

На данный момент ролик набрал более 1,5 миллионов просмотров.

Пользователи Youtube посочувствовали питомцам кафе и восхитились реакцией кошек.

«Кошки почувствовали, что что-то вот-вот произойдет даже до того, как это ощутили люди! Кошки действительно обладают необыкновенными органами чувств!», — написал Roger Santos.

Некоторые пользователи предположили, что пушистики почувствовали первоначальные сейсмические волны. Ранее 18 июня в северной части японской префектуры Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Пострадали 395 человек, еще пять погибли