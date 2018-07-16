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Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
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Почувствовавшие землетрясение кошки удивили пользователей Интернета 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 18 июня в северной части префектуры Осака в Японии.
В Сети появилось видео на котором запечатлено, как питомцы «кошачьего» кафе в Японии почувствовали наступление замлетрясения до того, как оно началось. Кадры опубликовал пользователь на youtube.
Видео было снято камерами видеонаблюдения перед открытием заведения утром. Кафе располагается в городе Вакаяма на границе с префектурой Осака.
На кадрах видно, что за несколько секунд до начала землетрясения кошки начали тревожно оглядываться вокруг. После этого они стали носиться по помещению.
В описании видео написано, что кошки не пострадали.
На данный момент ролик набрал более 1,5 миллионов просмотров.
Пользователи Youtube посочувствовали питомцам кафе и восхитились реакцией кошек.
«Кошки почувствовали, что что-то вот-вот произойдет даже до того, как это ощутили люди! Кошки действительно обладают необыкновенными органами чувств!», — написал Roger Santos.
Некоторые пользователи предположили, что пушистики почувствовали первоначальные сейсмические волны. Ранее 18 июня в северной части японской префектуры Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Пострадали 395 человек, еще пять погибли
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