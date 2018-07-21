Площадь природных пожаров в ЯНАО увеличилась за сутки более чем в десять раз

В пятницу в округе действовало два лесных пожара: первый площадью 9 га, второй — 2,5 га.

По информации МЧС, в субботу зафиксировано пять лесных пожаров, горят леса на территории Красноселькупского, Тазовского и Приуральского районов. Площадь самого большого более 139 га. Причиной возгораний являются грозы. В тушении задействованы около 90 специалистов, следует из данных, размещенных на сайте главка МЧС.