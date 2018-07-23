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Площадь лесных пожаров на Ямале сократилась более чем в два раза за сутки, до 107 га
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Площадь лесных пожаров на Ямале сократилась более чем в два раза за сутки, до 107 га 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ГТРК "Ямал"
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе сократилась за сутки с 253 га до почти 107 га. Об этом сообщило в понедельник главное управление МЧС по региону.
В воскресенье было зафиксировано десять лесных пожаров в пяти районах округа.
По информации регионального главка МЧС, в понедельник действуют восемь лесных пожаров в Приуральском, Надымском и Красноселькупском районах. Причинами пожаров являются как грозы, так и действия местных жителей. Площадь самого большого — 45 га. В тушении участвуют более 40 специалистов.
В июле прошлого года в округе, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Температура воздуха достигала плюс 30 градусов. Основная причина возгораний — грозы. Тогда на территории региона тогда выгорело более 170 тыс. гектаров.
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