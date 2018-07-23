Площадь лесных пожаров на Ямале сократилась более чем в два раза за сутки, до 107 га

В воскресенье было зафиксировано десять лесных пожаров в пяти районах округа.

По информации регионального главка МЧС, в понедельник действуют восемь лесных пожаров в Приуральском, Надымском и Красноселькупском районах. Причинами пожаров являются как грозы, так и действия местных жителей. Площадь самого большого — 45 га. В тушении участвуют более 40 специалистов.