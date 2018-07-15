Пожар на квартире в Симферопольском районе: спасен мужчина

СИМФЕРОПОЛЬ , 15 июл — РИА Новости Крым . Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в поселке Гвардейское Симферопольского района и спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Загорание произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно приступил к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в квартире есть пострадавший.

"В результате слаженных и оперативных действий на пожаре был спасен мужчина 1957 года рождения, которого огнеборцы эвакуировали из опасной зоны. Пострадавший с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» был доставлен в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу для дальнейшей госпитализации", — рассказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 3 кв м. Огнем повреждена мебель и личные вещи. Причину пожара устанавливают эксперты.