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Пожар на квартире в Симферопольском районе: спасен мужчина
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Пожар на квартире в Симферопольском районе: спасен мужчина 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в поселке Гвардейское Симферопольского района и спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.
Загорание произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно приступил к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в квартире есть пострадавший.
"В результате слаженных и оперативных действий на пожаре был спасен мужчина 1957 года рождения, которого огнеборцы эвакуировали из опасной зоны. Пострадавший с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» был доставлен в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу для дальнейшей госпитализации", — рассказали в пресс-службе.
Площадь пожара составила 3 кв м. Огнем повреждена мебель и личные вещи. Причину пожара устанавливают эксперты.
Как отметили в ведомстве, всего за минувшие сутки бойцы МЧС ликвидировали три пожара и 23 загораний.
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