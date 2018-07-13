МЧС распространило экстренное предупреждение для южных регионов России из-за погоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. / ТАСС /. Южный региональный центр МЧС России в пятницу распространил экстренное предупреждение для нескольких регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где ожидаются грозы, шквалистый ветер и град. Об этом сообщила пресс-служба центра.

По данным регионального центра МЧС, 14, 15 и 16 июля местами в Калмыкии, Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-25 м/с. В Карачаево-Черкесии на реках возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах — сход селей.

Главное управление МЧС России по Крыму также распространило экстренное предупреждение — в регионе в пятницу и субботу ожидаются сильные ливни, грозы, град, ветер с порывами до 22 м/с. Спасатели просят гостей и жителей Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде: при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в помещении.

Как сообщалось ранее, единственную дорогу, ведущую к курорту «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, в пятницу утром закрыли из-за схода селя после обильных дождей. Дорожные службы планируют завершить все работы по расчистке до конца дня.