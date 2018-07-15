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Вода в Грузии отрезала от внешнего мира десятки населенных пунктов
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Вода в Грузии отрезала от внешнего мира десятки населенных пунктов 

Мир24 1 час назад
Сильнейшее наводнение обрушилось на запад Грузии, сообщает «МИР 24».
В регионе Рача в зону подтопления попали дороги, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья.
Из-за проливных дождей вышла из берегов река Риони. Повреждено несколько мостов. Сильнее всех пострадали жители Онского района. Там от внешнего мира отрезаны десятки населенных пунктов.
«Техника мобилизована, однако мы не можем пока ее сюдоа пдогнать. Как минимум должны прекратиться дожди, чтобы мы начали восстановление дороги. Что касается электричества, то обещают восстановить оборванные линии в течение суток», — говорит мэр города Они Нугзар Сабанадзе.
Также пострадали от дождя населенные пункты Аджарии. Там объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще несколько дней.
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