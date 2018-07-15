В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8 

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 35 километров в 107 км к юго-востоку от города Джаяпура", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у берегов Йемена произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 136 км к юго-востоку от района Сайхут провинции Эль-Махра.