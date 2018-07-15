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В китайской провинции Хунань от ливней пострадали более 10 тыс. человек, через город Чунцин прошел пик паводка на Янцзы
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В китайской провинции Хунань от ливней пострадали более 10 тыс. человек, через город Чунцин прошел пик паводка на Янцзы 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 15 июля /Синьхуа/ — В результате очередных ливней многие сельхозугодия в провинции Хунань /Центральный Китай/ оказались затопленными, от стихии пострадал ряд городов и поселков провинции, был нарушен нормальный ритм жизни 11,2 тыс. человек, свыше 1500 человек были вынуждены эвакуироваться.
Над аэропортом города Чэнду /пров. Сычуань, Юго-Западный Китай/ вчера в течение двух часов, с 12:40 до 14:30, бушевала гроза, из-за которой в другие аэропорты были перенаправлены 33 рейса, временно были закрыты две ВПП, 15 рейсов были отменены, многие — задержаны, заложниками непогоды оказались около 9000 пассажиров.
В то же время через основную городскую территорию Чунцина /Юго-Западный Китай/ прошел пик самого сильного с начала этого года паводка на реке Янцзы и ее притоке Цзялинцзян. В связи с этим власти города заблаговременно эвакуировали около 100 тыс. находившихся в потенциальной опасности людей. -0-
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