Ещё
Новая семидневка будет тёплой и влажной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая семидневка будет тёплой и влажной 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В воскресенье, 15 июля, в столице края возможен дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Днем до +28. В течение недели температура будет колебаться от +23 до +28, высока вероятность дождей в среду и пятницу.
АиФ Красноярск: последние новости
Из-за лесных пожаров в Красноярском крае действует режим ЧС Пожилой красноярке стало плохо на захлопнувшемся балконе Правда, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России выдвинули новое абсурдное обвинение
Путина не захотели видеть в Париже927
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле49
Кадыров оправдался за казнь чеченок91
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение