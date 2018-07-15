Новая семидневка будет тёплой и влажной

В воскресенье, 15 июля, в столице края возможен дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Днем до +28. В течение недели температура будет колебаться от +23 до +28, высока вероятность дождей в среду и пятницу.