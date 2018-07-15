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Новая семидневка будет тёплой и влажной
АиФ Красноярск
3 часа назад
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АиФ Красноярск
В воскресенье, 15 июля, в столице края возможен дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Днем до +28. В течение недели температура будет колебаться от +23 до +28, высока вероятность дождей в среду и пятницу.
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