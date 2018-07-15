Дым от пожара заволок британский аэропорт Хитроу

Вблизи лондонского аэропорта Хитроу произошло возгорание сухой травы, передает телеканал «360».

Клубы дыма заволокли территорию взлетно‐посадочной полосы.

Для ликвидации огня на место выехало 15 пожарных машин и бригада из 97 человек личного состава.

Представитель Лондонской пожарной команды сказал, что причиной пожара, возможно, стала жаркая погода. От высокой температуры вспыхнула прошлогодняя сухая трава. Затем вспыхнули и кустарники. Пламя охватило примерно пять гектаров.

Представитель аэропорта Хитроу сообщил, что пожар «не повлиял» на его работу и что обе взлетно-посадочные полосы работают нормально, без задержек из-за инцидента.

Информации о пострадавших нет.