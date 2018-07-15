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Дым от пожара заволок британский аэропорт Хитроу
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Дым от пожара заволок британский аэропорт Хитроу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Вблизи лондонского аэропорта Хитроу произошло возгорание сухой травы, передает телеканал «360».
Клубы дыма заволокли территорию взлетно‐посадочной полосы.
Для ликвидации огня на место выехало 15 пожарных машин и бригада из 97 человек личного состава.
Представитель Лондонской пожарной команды сказал, что причиной пожара, возможно, стала жаркая погода. От высокой температуры вспыхнула прошлогодняя сухая трава. Затем вспыхнули и кустарники. Пламя охватило примерно пять гектаров.
Представитель аэропорта Хитроу сообщил, что пожар «не повлиял» на его работу и что обе взлетно-посадочные полосы работают нормально, без задержек из-за инцидента.
Информации о пострадавших нет.
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