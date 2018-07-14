Около 9 тыс. авиапассажиров задерживаются в Чэнду из-за сильного дождя

Чэнду , 14 июля / Синьхуа / — Около 9 тыс. пассажиров сегодня были вынуждены задержаться в городе Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай / из-за сильного дождя. Об этом сообщили представители властей.

Дождь начался в городе около полудня и продолжался примерно два часа. По сообщению расположенного в Чэнду международного аэропорта Шуанлю, к 14:00 в общей сложности 33 авиарейса приземлились в альтернативных аэропортах в Чунцине , Гуйяне, Куньмине, Сиане, Мяньяне, Наньчуне и Ибине.

Был задержан вылет около 85 рейсов, еще 15 рейсов были отменены, в результате чего к 15:00 в аэропорту задерживались примерно 9 тыс. пассажиров. —0—