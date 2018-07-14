Ещё
Около 9 тыс. авиапассажиров задерживаются в Чэнду из-за сильного дождя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 9 тыс. авиапассажиров задерживаются в Чэнду из-за сильного дождя 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Чэнду, 14 июля /Синьхуа/ — Около 9 тыс. пассажиров сегодня были вынуждены задержаться в городе Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ из-за сильного дождя. Об этом сообщили представители властей.
Дождь начался в городе около полудня и продолжался примерно два часа. По сообщению расположенного в Чэнду международного аэропорта Шуанлю, к 14:00 в общей сложности 33 авиарейса приземлились в альтернативных аэропортах в Чунцине, Гуйяне, Куньмине, Сиане, Мяньяне, Наньчуне и Ибине.
Был задержан вылет около 85 рейсов, еще 15 рейсов были отменены, в результате чего к 15:00 в аэропорту задерживались примерно 9 тыс. пассажиров. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Около 100 тыс жителей эвакуированы на время пика наводнения в Чунцине Срочно: В результате взрыва в Могадишо возможны жертвы Пожар на ГЭС "Джердап-1" на Дунае привел к остановке трех энергоблоков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже152
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси105
Сердюков женился на Васильевой
Медведев заставил правительство снять галстуки114
ВСУ массово вербует луганских жителей
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение