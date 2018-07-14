Около 9 тыс. авиапассажиров задерживаются в Чэнду из-за сильного дождя 

Чэнду, 14 июля /Синьхуа/ — Около 9 тыс. пассажиров сегодня были вынуждены задержаться в городе Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ из-за сильного дождя. Об этом сообщили представители властей.
Дождь начался в городе около полудня и продолжался примерно два часа. По сообщению расположенного в Чэнду международного аэропорта Шуанлю, к 14:00 в общей сложности 33 авиарейса приземлились в альтернативных аэропортах в Чунцине, Гуйяне, Куньмине, Сиане, Мяньяне, Наньчуне и Ибине.
Был задержан вылет около 85 рейсов, еще 15 рейсов были отменены, в результате чего к 15:00 в аэропорту задерживались примерно 9 тыс. пассажиров. —0—