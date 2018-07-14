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Город в Иркутской области окутал дым из-за пожаров в соседних регионах
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Город в Иркутской области окутал дым из-за пожаров в соседних регионах 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Братск в Иркутской области 14 июля окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Якутии.
Как оказалось, смог из соседних регионов приносит ветер. «В Братском районе лесных пожаров нет, — отметили в администрации города. — Однако к северу от региона наблюдается большое число очагов возгорания на значительной площади. Именно оттуда дым ветром приносит в Братск». Отметим, в Красноярском крае 14 июля произошло 44 пожара, а в Якутии — 19.
Медики рекомендуют жителям Братска сократить время пребывания на улице и больше пить воды.
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