Город в Иркутской области окутал дым из-за пожаров в соседних регионах

Как оказалось, смог из соседних регионов приносит ветер. «В Братском районе лесных пожаров нет, — отметили в администрации города. — Однако к северу от региона наблюдается большое число очагов возгорания на значительной площади. Именно оттуда дым ветром приносит в Братск». Отметим, в Красноярском крае 14 июля произошло 44 пожара, а в Якутии — 19.

Медики рекомендуют жителям Братска сократить время пребывания на улице и больше пить воды.