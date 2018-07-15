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В Китае из-за паводков эвакуировали более 100 тысяч человек
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«Будут воровать в два раза больше»

В Китае из-за паводков эвакуировали более 100 тысяч человек 

Газета.Ru 2 часа назад
В китайском городе Чунцин свыше 100 тыс. человек были эвакуированы из-за паводка. Об этом сообщает «Синьхуа».
Как отмечается, такое решение было принято, после того как уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения. В настоящее время власти ввели экстренный режим работы дамб, что должно привести к снижению уровня воды, а также минимизации ущерба от наводнения.
Согласно имеющейся информации, от паводка также пострадали провинции Сычуань и Ганьсу.
Ранее сообщалось, что в Японии из-за ливневых дождей и оползней погибли 216 человек. Больше всего жертв обнаружено в префектуре Хиросима, в результате наводнений в этом районе погибли 106 человек.
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