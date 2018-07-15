В Китае из-за паводков эвакуировали более 100 тысяч человек

В китайском городе Чунцин свыше 100 тыс. человек были эвакуированы из-за паводка. Об этом сообщает «Синьхуа».

Как отмечается, такое решение было принято, после того как уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения. В настоящее время власти ввели экстренный режим работы дамб, что должно привести к снижению уровня воды, а также минимизации ущерба от наводнения.

Согласно имеющейся информации, от паводка также пострадали провинции Сычуань и Ганьсу.