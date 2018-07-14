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Более ста тысяч жителей китайского Чунцина эвакуировали из-за паводков
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Более ста тысяч жителей китайского Чунцина эвакуировали из-за паводков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: News.ru
ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Власти китайского города центрального подчинения Чунцин в центральной части страны были вынуждены временно эвакуировать в безопасные места свыше 100 тысяч жителей на время пикового уровня паводка, говорится в заявлении местных властей.
Как сообщает агентство Синьхуа, уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения в 3,78 метра и 5,92 метра соответственно. Повышение уровня воды в местных реках вызвано продолжающимися несколько дней ливневыми дождями, которые привели к сильнейшему наводнению в данном регионе с 2012 года.
Власти распорядились также запустить экстренный режим работы дамб, чтобы как можно скорее снизить уровень воды и минимизировать ущерб от наводнения.
Помимо Чунцина от наводнений и сильных дождей пострадала соседняя с ним провинция Сычуань, а также северо-западная провинция Ганьсу. В пострадавшие районы направлены группы экстренных служб, чтобы на месте координировать спасательные работы в случае необходимости.
Разгул стихии нанес значительный ущерб сельскому хозяйству, пострадали как крупные сельхозугодья, так и мелкие фермы.
В аэропорту административного центра провинции Сычуань города Чэнду из-за непрекращающихся дождей серьезно нарушено авиасообщение, более 9 тысяч пассажиров пострадали из-за отмен и задержек рейсов. По данным международного аэропорта «Шуанлю», 33 рейса, направлявшиеся в Чэнду, были перенаправлены на посадку в другие расположенные поблизости города, задержан вылет свыше 80 рейсов, 15 отменены.
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