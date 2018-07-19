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Из-за ливней в Оренбургской области погибли два человека
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Из-за ливней в Оренбургской области погибли два человека 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В среду, 18 июля 2018 года, в Оренбургской области выпало большое количество осадков. Это стало причиной резкого подъема уровня воды в ряде местных водоемов, передает пресс-служба регионального МЧС.
Около десяти часов вечера в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о подтоплении пяти домов в селе Зеркло Шарлыкского района. Из них четыре дома — жилые.
По данным МЧС, на территории Шарлыкского района выпало 17 мм осадков. По предварительным данным, из-за большого количества осадков произошло разрушение незаконно возведенного гидротехнического сооружения. С объемом поступившей воды не справились водопропускные сооружения на трассе Оренбург-Казань. В ведомстве отмечают, что это могло стать причиной подтопления.
В результате непогоды на территории области имеются пострадавшие. Как передает ria56.ru со ссылкой на собственные источники, погибла семья пенсионеров, которые проживали рядом с дамбой.
На месте происшествия работают оперативные группы главного управления и 9 отряда ФПС по Оренбургской области под руководством начальника регионального МЧС Александра Зенова.
«Пострадавшим оказывается психологическая помощь», — сообщают в ведомстве.
В областном МЧС развернут оперативный штаб для мониторинга ситуации, а также организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципалитетов.
Системы энерго-, газо— и водоснабжения в населенном пункте функционируют в штатном режиме, уточняется в сообщении. Для ликвидации последствий происшествия привлечены 37 человек и 14 единиц техники.
По информации МЧС, в целом по области наибольшее количество осадков зафиксировали в Первомайском, Тюльганском, Шарлыкском, Переволоцком районах, а также в Соль-Илецком и Сорочинском городских округах.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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