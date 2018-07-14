Якутск окутал смог от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Намском районе накрыл Якутск . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя Департамента по лесным отношениям Якутии Джулустана Хона.

«Сегодня ветер поменялся, и задымление пошло в сторону населенных пунктов, в том числе Якутска. Столица расположена на низменной части. Ветер пригнал дым, а сейчас — штиль, поэтому дым стоит. К вечеру ветер должен поменяться, дым уйдет», — сказал Хон.

По данным Департамента по лесным отношениям Якутии, 14 июля в регионе действует 20 лесных пожаров на общей площади свыше 13 тысяч гектаров, из них пять в настоящее время локализовано. Наиболее сложная обстановка по лесным пожарам продолжает оставаться в Горном и Намском районах.

На тушении лесных пожаров в Якутии задействовано 669 человек, в том числе 136 парашютистов-десантников из федерального резерва Амурской и Читинской областей, и 61 единица тяжёлой техники.