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Срочно: В результате взрыва в Могадишо возможны жертвы
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Срочно: В результате взрыва в Могадишо возможны жертвы 

ИА Синьхуа 14 июля 2018
Могадишо, 14 июля /Синьхуа/ — Мощный взрыв и ожесточенная
перестрелка произошли в субботу у КПП недалеко от «Сада мира»,
общественного парка и отеля «Сил» в центре столицы Сомали Могадишо.
Об этом сообщили очевидцы. —0—
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