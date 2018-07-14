Срочно: В результате взрыва в Могадишо возможны жертвы

Могадишо , 14 июля / Синьхуа / — Мощный взрыв и ожесточенная

перестрелка произошли в субботу у КПП недалеко от «Сада мира»,

общественного парка и отеля «Сил» в центре столицы Сомали Могадишо.

Об этом сообщили очевидцы. —0—