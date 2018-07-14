Гроза началась на юге Подмосковья

Москве с юга приближается гроза, она уже отметилась в южных районах Подмосковья , сообщается на сайте «Метеовести».

«К столице с юга, со скоростью около 10 километров в час, приближается грозовой фронт. Первые очаги гроз уже отметились в южных районах Подмосковья. В течение ближайшего часа-двух грозы с дождями ливневого характера и с порывистым ветром ожидаются на юге новой Москвы», — говорится в сообщении.

Еще примерно через час очаги ненастья дойдут и до центральных районов столицы.