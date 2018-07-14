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Гроза началась на юге Подмосковья
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Гроза началась на юге Подмосковья 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
К Москве с юга приближается гроза, она уже отметилась в южных районах Подмосковья, сообщается на сайте «Метеовести».
«К столице с юга, со скоростью около 10 километров в час, приближается грозовой фронт. Первые очаги гроз уже отметились в южных районах Подмосковья. В течение ближайшего часа-двух грозы с дождями ливневого характера и с порывистым ветром ожидаются на юге новой Москвы», — говорится в сообщении.
Еще примерно через час очаги ненастья дойдут и до центральных районов столицы.
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильных порывах ветра до 15 метров в секунду в субботу.
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