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Дерево рухнуло на автомобили после дождя в Челябинске
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Дерево рухнуло на автомобили после дождя в Челябинске 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Дерево в Челябинске после сильного дождя упало на припаркованные автомобили, фотографией горожане поделились в одной из групп в соцсети.
По словам автора снимков, инцидент произошёл у дома № 1 на улице Калинина. Челябицы предположили, что причиной падения дерева стал подмытые водой корни.
В комментариях одни участники обсуждения упрекнули водителей, оставивших машины под деревом в плохую погоду, а другие порадовались, что под удар не попали пешеходы.
Напомним, вечером 13 июля в Челябинске из-за сильного дождя оказались затоплены дороги и подземные переходы, а на оживлённом перекрёстке в час пик вышел из строя светофор.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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