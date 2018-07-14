Дерево рухнуло на автомобили после дождя в Челябинске

Дерево в Челябинске после сильного дождя упало на припаркованные автомобили, фотографией горожане поделились в одной из групп в соцсети.

По словам автора снимков, инцидент произошёл у дома № 1 на улице Калинина. Челябицы предположили, что причиной падения дерева стал подмытые водой корни.

В комментариях одни участники обсуждения упрекнули водителей, оставивших машины под деревом в плохую погоду, а другие порадовались, что под удар не попали пешеходы.

Напомним, вечером 13 июля в Челябинске из-за сильного дождя оказались затоплены дороги и подземные переходы, а на оживлённом перекрёстке в час пик вышел из строя светофор.