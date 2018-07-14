Разрушительный ураган в Алтайском крае сняли на видео

Вечером в пятницу, 13 июля, на территорию Алтайского края обрушился ураган — под удар стихии попала и особая экономическая туристско-рекреационная зона «Бирюзовая Катунь».

На записях, сделанных очевидцами, видно, как сильный ветер валит деревья, которые перекрыли проезд по дороге.

По рассказу одного из очевидцев, несколько стволов рухнули на автомобиль с людьми, в тот момент находившимися в салоне транспортного средства. К счастью, им удалось благополучно выбраться и найти убежище в здании неподалеку от места ЧП.

Как сообщалось ранее, в результате урагана никто не пострадал, однако десятку автомобилистов придется озаботиться ремонтом своих «железных коней», получивших повреждения.

В соседнем регионе — Республике Алтай , оказались повреждены линии электроснабжения, несколько населенных пунктов остались без света, а отдельные строения лишились кровли.