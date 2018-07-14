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Разрушительный ураган в Алтайском крае сняли на видео
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Разрушительный ураган в Алтайском крае сняли на видео 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вечером в пятницу, 13 июля, на территорию Алтайского края обрушился ураган — под удар стихии попала и особая экономическая туристско-рекреационная зона «Бирюзовая Катунь».
На записях, сделанных очевидцами, видно, как сильный ветер валит деревья, которые перекрыли проезд по дороге.
По рассказу одного из очевидцев, несколько стволов рухнули на автомобиль с людьми, в тот момент находившимися в салоне транспортного средства. К счастью, им удалось благополучно выбраться и найти убежище в здании неподалеку от места ЧП.
Как сообщалось ранее, в результате урагана никто не пострадал, однако десятку автомобилистов придется озаботиться ремонтом своих «железных коней», получивших повреждения.
В соседнем регионе — Республике Алтай, оказались повреждены линии электроснабжения, несколько населенных пунктов остались без света, а отдельные строения лишились кровли.
В горной части Алтая 14 и 15 июля ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, град. Также ветер будет усиливаться до шквалистого — 22 метров в секунду.
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