В Балтийске пожарные вынесли из горящей квартиры 2 человек

Спасатели из огня двух человек в Балтийске Калининградской области . Вечером 13 июля в многоэтажке загорелась одна из квартир.

Как сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС , диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре в доме на улице Московской в 18:52. В квартире на втором этаже загорелась мебель.

На место происшествия прибыло семь человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Спасателям удалось спасти двух человек. Одного из них отправили в больницу с подозрением на отравление угарным газом.