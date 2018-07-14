В Балтийске пожарные вынесли из горящей квартиры 2 человек 

Спасатели из огня двух человек в Балтийске в Калининградской области. Вечером 13 июля в многоэтажке загорелась одна из квартир.
Как сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре в доме на улице Московской в 18:52. В квартире на втором этаже загорелась мебель.
На место происшествия прибыло семь человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Спасателям удалось спасти двух человек. Одного из них отправили в больницу с подозрением на отравление угарным газом.