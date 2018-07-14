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В Балтийске пожарные вынесли из горящей квартиры 2 человек
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В Балтийске пожарные вынесли из горящей квартиры 2 человек 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Спасатели из огня двух человек в Балтийске в Калининградской области. Вечером 13 июля в многоэтажке загорелась одна из квартир.
Как сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре в доме на улице Московской в 18:52. В квартире на втором этаже загорелась мебель.
На место происшествия прибыло семь человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Спасателям удалось спасти двух человек. Одного из них отправили в больницу с подозрением на отравление угарным газом.
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