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Ущерб от стихийных бедствий в Японии составил около 400 млн долларов
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Ущерб от стихийных бедствий в Японии составил около 400 млн долларов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Наводнения и оползни, вызванные обрушившимися на западную часть Японии мощными ливнями, нанесли серьезный ущерб экономике страны — почти 43,69 млрд иен (примерно $397 млн по сегодняшнему курсу). Об этом сообщило местное агентство Kyodo со ссылкой на заявление министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.
При этом, по оценке издания, эта цифра не окончательная и может значительно увеличиться, ведь работы по восстановлению пострадавших регионов, а также поиски пропавших людей еще не окончены. По последним сообщениям, жертвами стихийного бедствия в Японии стали 216 человек, а местоположение многих до сих пор не подтверждено. Отмечается, что это самое большое число погибших от наводнений с 1953 года — тогда жертвами стихии стали 759 человек.
Напомним, вместе с тайфуном «Прапирун» на Японию обрушились сильные ливни, что привело к наводнениям и оползням во многих регионах страны. Сильнее всего пострадала префектура Хиросима, где течением реки снесло железнодорожный мост, а также префектура Эхимэ на острове Сикоку. Также 2,5 млн японцам в 15 из 47 префектур страны рекомендовали эвакуироваться.
Отметим, что не только с наводнениями пришлось столкнуться японцам этим летом. Сильная жара установилась с субботы почти на всей территории страны. На данный момент по меньшей мере шесть человек погибли, более 1,5 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами. В некоторых районах страны температура превышает 39 градусов Цельсия. В прошлом году из-за сильной жары погибли 44 человека.
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