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В Приморье объявлено штормовое предупреждение
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В Приморье объявлено штормовое предупреждение 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
В понедельник, 16 июля, Приморский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и выходом рек из берегов, ожидающимися 17 июля.
Как уточняется, в связи с обострением фронтальных разделов в центральной части Приморского края ожидаются сильные дожди с грозами. При грозе — шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, передает ТАСС.
В реках ожидаются паводки с высотой подъема уровня воды до 1,7 метра. В верховьях рек и на малых водотоках интенсивные осадки могут вызвать резкие подъемы уровня воды до двух метров. В результате возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, создается угроза безопасности мостов и дамб.
Ранее синоптики сообщали о прохождении сильных дождей в различных районах края 14 и 15 июля. В понедельник, 16 июля, на территории края также ожидаются дожди, в отдельных районах — ливни.
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