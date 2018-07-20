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В Приморье объявили штормовое предупреждение
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В Приморье объявили штормовое предупреждение 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Сильные дожди и повышение уровня рек ожидается на севере Приморья, сообщается на сайте «Примпогоды».
"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 20-21 июля. В связи с обострением фронтальных разделов и активизацией грозовой деятельности во второй половине дня 20 июля и ночью 21 июля в северной половине Приморского края ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 часов), локальные очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее)", — говорится в сообщении.
При грозе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, на реках возможны резкие подъемы уровня воды на 0,3–1 метр. На отдельных участках вода может выйти из берегов. Из-за сильных дождей может резко подняться уровень воды на 1,2–1,6 метра в верховьях рек и на малых водотоках. Возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог.
Как ранее сообщал Примгидромет, на выходных погоду на большей части Приморья будет формировать гребень тихоокеанского антициклона.
"Вернется жаркая погода. Ночью температурный фон ожидается в пределах +14 — +24°C, днём на большей территории края столбики термометров поднимутся до +27 — +34°C, на побережье +19 — +26°C. В воскресенье жара усилится. Во Владивостоке в выходные дни прогнозируется тёплая погода без осадков", — информируют синоптики.
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