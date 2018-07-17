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Спасательные службы Приморья привели в режим повышенной готовности из-за ливней
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Спасательные службы Приморья привели в режим повышенной готовности из-за ливней 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Силы и средства противопожарной службы Приморья привели в режим повышенной готовности в связи с сильными ливнями, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.
"Силы и средства противопожарной службы Приморского края во вторник, 17 июля, приведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Такое распоряжение дал первый вице-губернатор Александр Костенко в связи с полученным от Примгидромета штормовым предупреждением", — говорится в сообщении.
В крае проводятся превентивные мероприятия для предупреждения ЧС. Мониторинг по прохождению осадков находится на контроле департамента гражданской защиты Приморского края и оперативной службы краевого учреждения по пожарной безопасности ГОЧС.
Штормовое предупреждение поступило от Примгидромета накануне, 16 июля. Во вторник, 17 июля, синоптики прогнозировали сильные дожди в центральных районах Приморья. По информации Примгидромета на 14:00 (07:00 мск), на реках центральной части края интенсивность подъема воды начинает увеличиваться.
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