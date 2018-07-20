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На севере Приморья ожидается повышение уровня рек
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На севере Приморья ожидается повышение уровня рек 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Приморье было объявлено штормовое предупреждение в связи с опасностью повышения уровня рек на севере региона в результате сильных дождей, передает «Примпогода».
"В связи с обострением фронтальных разделов и активизацией грозовой деятельности во второй половине дня 20 июля и ночью 21 июля в северной половине Приморского края ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 час), локальные очень сильные дожди (50 мм и более за 12 час и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с", — говорится в тексте сообщения.
Отмечается также, что на реках ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,0 метра, на отдельных участках — с выходом из берегов на 1,2-1,6 метра.
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