На севере Приморья из-за ожидаемых ливней объявлено штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК , 20 июля. / ТАСС /. Синоптики объявили на 20 и 21 июля штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми на севере Приморского края дождями и ливнями, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Поступило штормовое предупреждение об опасном явлении для северных районов края. Во второй половине дня 20 июля и ночью субботы, 21 июля, на севере Приморья прогнозируются сильные и очень сильные дожди и ливни", — говорится в сообщении.