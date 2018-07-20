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На севере Приморья из-за ожидаемых ливней объявлено штормовое предупреждение
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На севере Приморья из-за ожидаемых ливней объявлено штормовое предупреждение 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили на 20 и 21 июля штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми на севере Приморского края дождями и ливнями, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.
"Поступило штормовое предупреждение об опасном явлении для северных районов края. Во второй половине дня 20 июля и ночью субботы, 21 июля, на севере Приморья прогнозируются сильные и очень сильные дожди и ливни", — говорится в сообщении.
Телеграммы с предупреждением направлены в Дальнереченск, Лесозаводск, Ханкайский, Спасский, Красноармейский, Пожарский, Дальнереченский, Кировский и Тернейский районы. Возможны резкие подъемы воды на отдельных участках рек до 1,6 метра с подтоплением низких мест, сельхозугодий, перемывы участков дорог.
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