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Сегодня в Саратове ожидается небольшой дождь
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Сегодня в Саратове ожидается небольшой дождь 

САРАТОВ24 20 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
В пятницу, 20 июля, в Саратове ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер восточный до десяти метров в секунду. Днём воздух прогреется до +30°С, ночью до +22°С.
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