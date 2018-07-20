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Сегодня в Саратове ожидается небольшой дождь
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Сегодня в Саратове ожидается небольшой дождь
САРАТОВ24
20 июля 2018
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Фото:
САРАТОВ24
В пятницу, 20 июля, в
Саратове
ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер восточный до десяти метров в секунду. Днём воздух прогреется до +30°С, ночью до +22°С.
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