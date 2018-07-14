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Мощный ураган с ливнями и градом обрушился на Горный Алтай
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Мощный ураган с ливнями и градом обрушился на Горный Алтай 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате сихии повалены десятки деревьев, парализовано дорожное движение, нанесен урон туристической базе.
После двухдневной жары на Гоный Алтай обрушился мощный ураган с ливнями и градом. Шквалистый ветер вырывает с корнем вековые сосны и швыряет их на дома и автомобили. Десятки деревьев повалены на трассы, заблокировав движение.
Ущерб нанесен туристическим базам. Одна из них просто утонула в поломанных деревьях. Ветер оборвал провода, а общежитие для персонала оставил без кровли. Также повреждены припаркованные машины. К счастью никто из отдыхающих не пострадал.
Уходить стихия не собирается, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода только ухудшится. Регион ждет дождь, гроза и сильные порывы ветра, сообщает краевое отделение МЧС.
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