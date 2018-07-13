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В Алтайском крае около пяти тысяч человек остались без света
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В Алтайском крае около пяти тысяч человек остались без света 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Около 5 тысяч человек остались без энергоснабжения в 10 населенных пунктах Республики Алтай и Алтайского края после сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости представитель местных экстренных служб.
"Частично нарушено энергоснабжение более 900 жилых домов, в которых проживают почти 5 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что без света в этих регионах также остались 10 социально значимых объектов. Кроме того, в четырех населенных пунктах нарушено холодное водоснабжение 440 жилых домов. Зарегистрировано падение более 20 деревьев, повреждены пять единиц автотранспорта. По предварительным данным, пострадавших нет, проводятся аварийно-восстановительные работы.
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