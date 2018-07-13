В Алтайском крае около пяти тысяч человек остались без света

"Частично нарушено энергоснабжение более 900 жилых домов, в которых проживают почти 5 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что без света в этих регионах также остались 10 социально значимых объектов. Кроме того, в четырех населенных пунктах нарушено холодное водоснабжение 440 жилых домов. Зарегистрировано падение более 20 деревьев, повреждены пять единиц автотранспорта. По предварительным данным, пострадавших нет, проводятся аварийно-восстановительные работы.