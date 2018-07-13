Спасатели помогли тонущему мужчине в новой Москве

Московские спасатели вытащили из воды пьяного мужчину на территории ТиНАО, пострадавший находится на станции для передачи правоохранителям, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 16:35 при патрулировании зоны отдыха «Заречье» спасатели станции «Троицкая» заметили тонущего мужчину. Спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) оперативно подняли мужчину и доставили его на станцию. Пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении и потерял силы при купании. Спасатели вызвали скорую помощь и полицию», — сказал собеседник агентства.