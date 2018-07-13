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Спасатели помогли тонущему мужчине в новой Москве
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Спасатели помогли тонущему мужчине в новой Москве 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Московские спасатели вытащили из воды пьяного мужчину на территории ТиНАО, пострадавший находится на станции для передачи правоохранителям, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«В 16:35 при патрулировании зоны отдыха «Заречье» спасатели станции «Троицкая» заметили тонущего мужчину. Спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) оперативно подняли мужчину и доставили его на станцию. Пострадавший находился в сильном алкогольном опьянении и потерял силы при купании. Спасатели вызвали скорую помощь и полицию», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент спасенный находится на станции для передачи сотрудникам правоохранительных органов.
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