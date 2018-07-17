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В Сочи очевидцы зафиксировали крупный смерч
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В Сочи очевидцы зафиксировали крупный смерч 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: Пятый канал
А жители Краснодарского края не могут оправиться от продолжительных гроз и ливней. Несколько улиц краевой столицы полностью затоплены. Передвигаться по ним можно только на лодках. В Сочи минувшей ночью разразилась сильная гроза. От молний было светло как днем. А в районе курортного поселка Джубга рыбаки стали свидетелями крупного смерча в Чёрном море. Подобное явление не характерно для июля. Люди предполагают, что спровоцировать вихри могла высокая температура и сильный ветер. По данным МЧС в ближайшее время погода в Краснодарском крае не изменится. В регионе продолжатся грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду.
Ранее Пятый канал рассказывал, что стихия обрушилась на несколько регионов России. Так, проливные дожди затопили Волгоград.
А паводковая ситуация в Забайкалье привела к серьезному подтоплению тридцати населенных пунктов. А в Чите и вовсе рухнул мост.
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