На Юге России ожидаются ливни, грозы, град и смерчи

СОЧИ , 19 июля. / ТАСС /. Ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с ожидаются в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 19 июля и 20 июля в ряде регионов на Юге России и в СКФО. Об этом сообщают региональные власти и главные управления МЧС.

"В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 19 июля, 20 июля в Республике Калмыкия Карачаево-Черкесской Республике , до 21 июля — в Ставропольском крае ожидаются местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с, в Ставропольском крае — до 25 м/с. На реках Карачаево-Черкесской Республики повышение уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема", — сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным регионального главка МЧС, прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, гибелью сельхозкультур, прорывами линий связи и электропередачи, отключением трансформаторных подстанций, размывом дамб, разрушением мостовых переходов.

Главное управление МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за возможных ливней, града и сильного ветра в регионе в четверг. «Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений — до конца суток 19 июля местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы управления. МЧС просит местных жителей без необходимости не выходить на улицу, при парковке транспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями и щитами рекламы

Смерчи прогнозируются на черноморском побережье Краснодарского края 19 по 20 июля. «В ближайшие часы сегодня, а также в течение суток завтра, 20 июля, над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.

В пресс-службе отметили, что, по прогнозам синоптиков, в Сочи в четверг кратковременные дожди, гроза, порывы ветра местами могут достигать 12 м/с. «Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, воздержаться … от отдыха у воды», — сказали в мэрии.

Сильные ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 м/с ожидаются в четверг в Крыму, экстренное штормовое предупреждение об этом передало Главное управление МЧС по региону.

"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях 19 июля в Крыму: в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 19 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

Накануне из-за сильного ливня в с. Степное Первомайского района было частично подтоплены 16 дворов частных домовладений. Последствия подтопления были ликвидированы к утру четверга, никто не пострадал. Эвакуации жителей не проводилось.