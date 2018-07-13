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В Кабардино-Балкарии в связи с непогодой укрепляют берега рек и мосты
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В Кабардино-Балкарии в связи с непогодой укрепляют берега рек и мосты 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Мосты и берега рек в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) укрепляют из-за прогнозов о сильном дожде и потеплении в регионе. Об этом в пятницу сообщил глава республики Юрий Коков в эфире телеканала «Россия 24».
"Нас беспокоит, что очень поднялась температура [воздуха] в горах,
прогнозируют дожди с градом, поэтому мы готовимся комплексно, укрепляем берега и мосты ", — сказал Коков.
По его словам, несмотря на дожди и разлив рек, которые начались 5 июля, в Кабардино-Балкарии продолжают отдыхать около 3,5 тыс. туристов. Коков добавил, что ситуация в республике контролируемая. «Никто не пострадал, люди все живы и здоровы», — уточнил он.
Глава Кабардино-Балкарии отметил, что дорогу, которая из-за потока селя была перекрыта утром в пятницу, «расчистили буквально час назад». В нескольких населенных пунктах, по его словам, предстоит восстановить электроснабжение, починить крыши, сорванные из-за сильного ветра.
Ранее сообщалось, что в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе республики. Неделей ранее, 5 июля, произошло подтопление участков той же дороги, в результате чего было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района.
В ночь на 13 июля стихия обрушилась и на другие районы КБР. Сильный ветер сорвал крыши домовладений в Урванском районе, селение Старый Черек с численностью населения 6,7 тыс. человек осталось без электроснабжения. На всей территории республики действует режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.
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