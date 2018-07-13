В Кабардино-Балкарии в связи с непогодой укрепляют берега рек и мосты

"Нас беспокоит, что очень поднялась температура [воздуха] в горах,

прогнозируют дожди с градом, поэтому мы готовимся комплексно, укрепляем берега и мосты ", — сказал Коков.

По его словам, несмотря на дожди и разлив рек, которые начались 5 июля, в Кабардино-Балкарии продолжают отдыхать около 3,5 тыс. туристов. Коков добавил, что ситуация в республике контролируемая. «Никто не пострадал, люди все живы и здоровы», — уточнил он.

Глава Кабардино-Балкарии отметил, что дорогу, которая из-за потока селя была перекрыта утром в пятницу, «расчистили буквально час назад». В нескольких населенных пунктах, по его словам, предстоит восстановить электроснабжение, починить крыши, сорванные из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, что в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе республики. Неделей ранее, 5 июля, произошло подтопление участков той же дороги, в результате чего было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района.

В ночь на 13 июля стихия обрушилась и на другие районы КБР. Сильный ветер сорвал крыши домовладений в Урванском районе, селение Старый Черек с численностью населения 6,7 тыс. человек осталось без электроснабжения. На всей территории республики действует режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.