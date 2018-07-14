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МЧС продлило неблагоприятный прогноз о сильных дождях с градом в КБР
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МЧС продлило неблагоприятный прогноз о сильных дождях с градом в КБР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 14 июл — РИА Новости. Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии продлило еще на трое суток неблагоприятный прогноз о сильных дождях с градом и шквалистым ветром на территории республики, где уже больше недели действует режим ЧС из-за угрозы разлива рек.
Ранее сообщалось, что 5 июля река Баксан размыла несколько участков федеральной автодороги Прохладный — Баксан — Азау в Эльбрусском районе, были разрушены четыре моста. В связи с опасностью разлива рек на территории всей Кабардино-Балкарии был введен режим ЧС, который действует до сих пор. МЧС 12 июля предупредило о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений, ожидающихся в течение трех дней. В ночь на 13 июля в результате интенсивных осадков на участок автодороги Прохладный — Баксан — Азау сошел сель. Движение по дороге было восстановлено в тот же день.
"В течение суток 15, 16 и ночью 17 июля сохранится действие экстренного предупреждения, местами на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.
В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, подмывом опор мостов, а также повреждением объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.
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