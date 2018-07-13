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Ураган повалил деревья в турзоне «Бирюзовая Катунь»
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Ураган повалил деревья в турзоне «Бирюзовая Катунь» 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Ураганный ветер повалил деревья в особой экономической туристско-рекреационной зоне «Бирюзовая Катунь» на Алтае. Жертв нет, также не пострадали объекты энергоснабжения. Для уборки поваленных деревьев работает бригада из 11 лесников, использующая три единицы техники.
С нескольких зданий в ОЭЗ снесло крыши. Также под деревьями оказались автомобили, сообщает ТАСС. Более серьезный ущерб от урагана в соседней Республике Алтай: пострадали нескольких турбаз, где разрушены туристические домики, без энергоснабжения остались 9 населенных пунктов, также выпал град.
В горной части Алтая 14 и 15 июля ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, град. Также ветер будет усиливаться до шквалистого — 22 метров в секунду. До 16 июля в западных районах Алтайского края ожидается высокая пожароопасность.
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