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На Северном Кавказе готовятся к новым ливням и грозам
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На Северном Кавказе готовятся к новым ливням и грозам 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В нескольких регионах Северного Кавказа в выходные ожидаются грозы с градом и шквалистым ветром. Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
«До конца суток 13 июля, а также в течение суток 14, 15 и 16 июля местами в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра порывами до 20−22 м/с, в Ставропольском крае 20−25 м/с», — говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.
В Карачаево-Черкесии из-за сильных осадков на реках прогнозируется подъем уровня воды, в горах возможен сход селей малого объема.
Кроме того, экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях продолжает действовать в соседней Кабардино-Балкарии. В этом регионе ливни с грозами и градом прогнозируются 13 и 14 июля и в ночь на 15 июля.
Утром в пятницу, 13 июля, обильные дожди на территории республики уже привели к сходу селя в Приэльбрусье. Из-за этого была временно закрыта единственная дорога, ведущая к курорту «Эльбрус». Дорожные службы планируют завершить все работы по расчистке до конца дня.
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